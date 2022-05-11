وفاة معلمة في آخر أيام الامتحانات بالفيوم.. والمحافظ: «مثال يحتذى»

كعادتها ذهبت «هناء فوزي بيومي»، كبير معلمي العلوم بالمرحلة الإعدادية، إلى مقر عملها في مدرسة «النهضة» الإعدادية المهنية للبنات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، إلا أنّها شعرت بإعياء شديد لم يستمر سوى لحظات قليلة، قبل أن تسقط أرضاً وتلفظ أنفاسها الأخيرة، أثناء أدائها لمهام عملها داخل المدرسة، وسط صدمة زملائها المعلمين، الذين هرعوا لإنقاذها، وطلبوا الطبيب لها ولكنه أكد وفاتها، بينما أُصيب الطلاب بحالة من الذعر، ممزوجة بحالة من الحزن الشديد على رحيلها، وذلك في آخر أيام امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية المهنية بالفيوم.

محافظ الفيوم ينعي المعلمة الفقيدة

ونعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفاة المعلمة «هناء فوزي»، مُقدماً بالغ تعازيه إلى أسرتها، وداعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها وأسرتها الصبر والسلوان، مؤكداً أنّ المُعلمة الراحلة كانت «مثالاً يحتذى به في أداء عملها ورسالتها التعليمية على أكمل وجه»، وأضاف أنها «لم تبخل بعلمها، وكانت شديدة التفاني فيه، حتى وافتها المنية».

إنهاء إجراءات مستحقات الفقيدة

ووجه محافظ الفيوم الدكتورة سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المالية والقانونية الخاصة بالمُعلمة الراحلة، موجهاً بضرورة الذهاب إلى منزلها، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، وتقديم الدعم النفسي لهم، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الأليم.

توفيت في آخر أيام الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أنّ معلم كبير علوم بالمهنية الإعدادية بنات، توفيت أثناء عملها في مراقبة امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني في المدرسة.