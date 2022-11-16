تصفيق حار لصناع فيلم السباحتان بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

عرض منذ قليل، فيلم «السباحتان» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد العرض الأول لفيلم «السباحتان» الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تصفيق حار من الجمهور لصناع العمل، بسبب معاناة اللاجئين التي تناولها الفيلم.

وأعربت المخرجة سالي الحسيني، عن سعادتها بعرض فيلمها في مصر، كما روت الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل حتى يخرج للجمهور بهذا الشكل الواقعي.

بينما تحدثت الفنانة كندا علوش، عن فخرها بتقديم عمل يتحدث عن القضية السورية والمعاناة التي يعيشها اللاجئين خارج أوطانهم، قائلة إن سوريا لم تذهب حتى نستطيع استرجاعها مرة أخرى، مشيدة بأداء الفنان أحمد مالك وإتقانه للهجة السورية.

تحدث الفنان أحمد مالك، عن مشاركته في الفيلم والصعوبات التي واجهته خلال التصوير، مشيرًا إلي أن العمل كان يمثل تحدٍ كبير بالنسبة له.

‎فيلم «السباحتان» لـ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختان شابتان في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.