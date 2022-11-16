كندة علوش: فيلم «السباحتان» بالنسبة لي حياة

كشفت الفنانة السورية كندة علوش، تفاصيل فيلمها «السباحتان»، المشارك في عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعون.

وبكت كندة علوش، وهي تتحدث، قائلة: إن هذا الفيلم كان بالنسبة لها حياة، ويجب أن نضع اللاجئين في محل الاعتبار، لأنه أعداهم كبيرة، ويجب أن نحفزهم ونشجعهم على تحقيق أحلامهم، ونعطيهم أمل.

وأضافت كندة علوش، أن أحمد مالك ممثل موهوب، ويمتلك أدوات كبيرة، واستطاع خلال وقت قليل، أن يتقن اللغة السورية، بشكل جيد.

وعرض الفيلم منذ قليل، في مهرجان القاهرة السينمائي، بحضور عدد كيير من أبطاله، وتفاعل الحاضرون عقب انتهائه، وحصد الفيلم تفاعل كبير مع الحاضرين خاصة مع المشاهد الحماسية داخل الأحدات، التي ناقشت قصة حياة سباحة سورية تمكنت من الوصول إلى الأولمبياد عن طريق فريق اللاجئين.