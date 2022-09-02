كندة علوش تعلن مشاركة فيلم «The Swimmers» في افتتاح مهرجان تورونتو الدولي

أعربت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها لوقوع الاختيار على فيلم «The Swimmers» ليكون فيلم افتتاح مهرجان تورونتو الدولي.

كندة علوش: سعيدة بالمشاركة في الفيلم

وعلقت كندة علوش قائلة: «سعيدة جداً بمشاركتي في الفيلم العالمي The Swimmers بالدرجة الأولى لأنه يروي قصة بطلات من بلدي وبيوصل رسالة للعالم أن الفتيات مهما كانوا رقيقات كالفراش ممكن يحققوا أكبر بطولات ويرفعوا اسم بلدهم.. ولأنه فيلم ضخم بمقاييس عالمية تعاونت فيه مع فنانيين رائعين سعيدة بعرضه على نتفليكس وبالحدث الاستثنائي باختياره ليكون فيلم افتتاح مهرجان تورونتو الدولي».

كندة علوش تستقبل مولودها الثاني

واستقبلت الفنانة كندة علوش منذ أيام مولودها الثاني ويدعي «كريم»، والذي جاء ولادته في بداية الشهر السابع حسبما أعلنت «كنده» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«انستجرام» وكتبت قائلة: «الحمد لله رب العالمين رزقنا بـ كريم عمرو يوسف كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبا، في أول الشهر السابع، وقعد في الحضانة وقت طويل، لأن حجمه كان صغير، وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير.. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا».