مؤسسة «مجدي يعقوب» تحتفل بعيد ميلاد ملك القلوب: «من غيره عمرنا ما كنا هنقدر نساعد»

احتفلت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بعيد ميلاد طبيب القلوب مجدي يعقوب، ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة، فيديو به بعض اللقطات الأرشيفية له، مع عدد من مرضاه، فضلا عن بعض الفعاليات واللقاءات التليفزيونية.

وكتبت على الفيديو: «كل أفراد مؤسسة مجدي يعقوب للقلب يهنئون البروفيسور سير مجدي يعقوب، اللي من عنده ابتدا مشوار علاج قلوب آلاف الأطفال، ومن غيره عمرنا ما كنا هنقدر نساعدهم، ونفرح عائلاتهم بالشكل ده».

واختتمت: «كل سنة وأنت أكبر وأحن قلب.. كل سنة وأنت ملك القلوب».

وولد البروفيسور مجدي يعقوب، في 16 نوفمبر 1935 بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ويعد أحد أشهر جراحي القلب المصريين حول العالم، إذ تمكن من تحقيق إنجازات عالمية، جعلته يحصل على لقب سير من ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية.