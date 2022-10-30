محمد حماقي ينشر فيديو مع الدكتور مجدي يعقوب.. «ارسم قلب»

شارك الفنان محمد حماقي فيديو خاص، وهو يغني أغنيتة الشهيرة «ارسم قلب» مع الدكتور مجدي يعقوب، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام».

وتفاعل الجمهور مع فيديو محمد حماقي ودكتور مجدي يعقوب بشكل كبير حيث كتب أحدهم قائلا: «الواحد ماشفش حاجة حلوة من زمان جميل أوي»، فيما قال آخر: «الفيديو لطيف بشكل مش طبيعي ربنا يديله الصحة ويطولنا في عمره».

محمد حماقي يتصدر التريند

وأعرب الجميع عن إعجابهم بفيديو محمد حماقي، مؤكدين أنّه أفضل ما رأوه خلال هذه الساعات، إذ قالت متابعة: «الله الله الله على الجمال ربنا يديله الصحة، ويزيدك نجاح يا حبيبنا يا حماقي يا غالي».

وجاء الفيديو الخاص بغناء الثنائي دكتور مجدي يعقوب والفنان محمد حماقي من احتفالية خاصة تم تنظيمها، مساء أمس؛ لدعم مؤسسة مجدي يعقوب بحضور عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، بمدينة الشيخ زايد وخلال الاحتفالية شارك الفنان محمد حماقي هو الآخر بالغناء دعما للمؤسسة وقدم خلال الحفل عدد من أغانيه المميزة من بينها أغنية ارسم قلب التي قدمها لمؤسسة مجدي يعقوب عام 2016.