الفائزة بـ«قادة المستقبل» تحلم بدراسة الطب في أمريكا: مجدي يعقوب قدوتي

قالت فاطمة محمود، الفائزة بلقب قادة المستقبل و500 ألف دولار منحة تعليمية، إن المسابقة المشاركة بها هي مرحلة اختبارات لقياس مهارات الشباب المتوقع أن يكونوا قادة المستقبل، لافتة إلى أنها كانت حريصة على اختبار مهاراتها، ومنها مهارات العرض والتقديم والعمل الجماعي وحل المشكلات وتعديل الفيديو، وأنها تتمنى دراسة الطب في الولايات المتحدة، وأن تصبح مثل الدكتور مجدي يعقوب في تخصصها.

منحة لتعلم المهارات واكتساب الخبرات

أضافت «فاطمة» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، أنها تهدف إلى الحصول على المنحة لتعلم المهارات واكتساب الخبرات، موضحة أنها تنتمى لأسرة من محافظة الفيوم، تتكون من أختين وأخ وأب وأم، مشيرة إلى أنها درست في مدرسة حكومية، حتى انتقلت إلى مدرسة «ستيم» بعد النجاح في اختباراتها، والحصول على 99.5% في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اختبارات القبول في العلوم والرياضيات ومعدلات الذكاء.

مواصلة الدراسة في مدارس ستيم

أكدت فاطمة محمود، أنها تستكمل دراستها في مدرسة ستيم ببنى سويف، متابعة: «رغم أن الدراسة صعبة، إلا أنى هكمل، وبقدم في كل المسابقات، وبشتغل على أي مشروعات أوصل لها، عشان أجرب كل حاجة، واتعلمت أنى لازم أشتغل بإيدي وأجرب وأخسر وأكسب، عشان أستفيد وأكتسب خبرة من خلال التجربة».

دعم الأسرة

أشارت الفائزة بلقب قادة المستقبل و500 ألف دولار منحة تعليمية، إلى أن والدها ووالدتها كانوا أكثر الداعمين لها في فكرة السفر للدراسة خارج المحافظة، رغم العادات والتقاليد: «دايما والدي بيقولي جربي، حتى لو الحاجة اللى بعملها مختلفة عن مجتمعنا، ولما بقع بيشجعوني أنى أكمل وأشوف طريق جديد».

وواصلت فاطمة: «قدمت في 3 مسابقات على مستوى الوطن العربي والعالم، وربنا وفقني وكنت في الترشيحات الأولى دايما، وكل مرة كنت بقع فيها كان والدتي تقولي تفائلي، وإن شاء الله الفوز في المسابقة اللى جاية، وهكذا لحد ماربنا كرمني وفزت، ونفسي أدرس الطب في أمريكا، وأكون مجدي يعقوب في المخ والأعصاب، وأرجع أخدم بلدي وأهلي».