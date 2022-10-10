مجدي يعقوب: «لا صحة دون تعليم.. ولا تعليم دون صحة»

انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعالية «الصحة قول وعمل»، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط بالقاهرة، وعلى هامش الفعالية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية في القاهرة، انطلقت مجموعة من الفعاليات على رأسها الفعاليات الرياضية.

تصريحات وزير الصحة

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال تقرير أذاعته قناة dmc، ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم: «دائما يتم تنظيم هذا النوع من أنواع الرياضة في فعاليات منظمة الصحة العالمية، شاركت في مؤتمر قبل أيام قليلة وتحدثنا عن أهمية الرياضة للصحة البدنية والصحة النفسية، ومن يمارس الرياضة يحافظ على بدنه وعقله».

من جهته، قال الدكتور مجدي يعقوب: «يوم جميل جدا، لأن الصحة والتعليم أهم شيئين، فلا صحة دون تعليم، ولا تعليم دون صحة».

تفقد عدد من المشروعات الصحية والدوائية

وفي إطار المبادرة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تفقد وفد المنظمة عدداً من المشروعات الصحية والدوائية التي تؤكد دعم مصر للتقدم التكنولوجي في صناعة الدواء.

من جهته، أكد وزير الصحة: «زيارة مهمة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفي برنامج الزيارة، جرى تضمين زيارة مصنع من أحدث المصانع في مصر التي تتعامل مع إنتاج أمصال وإنتاج أدوية أورام، لأن مسألة التصنيع المحلي مهمة جدا حتى نضمن أولا إنتاجا يستطيع تغطية السوق المحلي، وإذا كان ممكنا فإننا سنستخدمه في التصدير».