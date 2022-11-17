أشهر 3 قرى صديقة للبيئة في مصر.. «تستخدم الطاقة البديلة»

يسعى العالم مع مؤتمر المناخ لتكوين مجتمعات حضرية صديقة للبيئة، بعيدا عن الملوثات، وتقوم على الإنتاج وعدم الاستهلاكية، دون المساس بالبيئة، ليظهر مصطلح القرى الصديقة للبيئة، التي تكون وفقا للمجتمع الدولي مجتمعات حضرية أو ريفية لا تؤثر على البيئة، وتستخدم الطاقة البديلة.

ووفقا لاختيار مجلس الوزراء المصري، فإن أشهر 3 قرى صديقة بمصر هي فارس بمحافظة أسوان، والقلعان بالبحر الأحمر، و«تونس» في الفيوم.

قرية فارس بأسوان

قرية فارس تقع في مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأعلنت الحكومة المصرية أنها صديقة للبيئة، فهي ذات موقع متميز على ضفة نهر النيل، وتتبع أسلوب عمراني تراثي، ولا تستخدم اي ملوثات صناعية، وتخلو من الانبعاثات الكربونية، وبها مساحات خضراء شاسعة، وتضم 30 مشروعا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتخدم 17 ألف نسمة.

قرية القلعان بالبحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، وبالقرب من مدينة مرسى علم، تقع قرية «قلعان» ذات الطبيعة التراثية البدوية، فهي أشبة بقرية بدوية تراثية متكاملة، لا توجد بها أي ملوثات، وأقيمت كقرية سياحية بتكلفة 3 ملايين جنيه؛ إذ جري تغير الأكشاك الخشبية بمنازل خشبية جديدة، مع الحفاظ على طرازها المعماري الفريد، كما تستخدم القرية وسائل الطاقة النظيفة.

قرية تونس بالفيوم

وبمحافظة الفيوم تقع قرية تونس، ذات الطبيعة الخلابة من النباتات والمشاهد الطبيعية، فضلا عن استخدام وسائل طاقة نظيفة، وأفران نظيفة وآمنة للعاملين بحرفة الفخار التراثية بالقرية، بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية، في ظل وجود بنية أساسية ومشروعات تراثية بالقرية.