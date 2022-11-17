المحلة الكبرى بالغربية تواجه التغيرات المناخية بزراعة 5 آلاف شجرة متنوعة

زرعت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أشجارا متنوعة داخل القرى والأحياء، بالتزامن مع التغيرات المناخية، ومؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء بعض دول العالم، من أجل زيادة نسبة المساحات الخضراء، والحد من الانبعاثات الكربونية.

زراعة 5000 شجرة بالمحلة

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى وضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة والميادين، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى، وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء، بواقع ما يزيد عن 5000 شجرة داخل قرى ومراكز المحلة الكبرى، لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى، إنه تم تجميل وتشجير قرى مركز المحلة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وزراعة الأشجار المختلفة والمتنوعة، بطرق ومداخل قرية «صفط تراب، وسامول، وشبرا بابل»، وطريق بحر شبين، والمعتمدية، ومحلة أبو علي، بالإضافة إلى توعية الأهالي بضرورة التعاون والحفاظ على الأشجار، وزيادة نسبة المساحات الخضراء، من أجل تنفس هواء نقي.

زيادة نسبة المساحات الخضراء

وأشار أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة، في حديثه مع «الوطن»، أنه جرى تشجير الطريق الدائري والجزيرة الوسطى، بداية من المدرسة الرسمية للغات وحتى مدخل طريق موقف الزراعة، بجانب زراعة الأشجار بجوار المصالح الحكومية، والطرق والميادين الرئيسية، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد سعد نصر، رئيس حي ثان المحلة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم زراعة أشجار زينة ومثمرة داخل عدة أماكن، منها الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري طنطا- المحلة، وطريق الزراعة، وبعض الميادين الرئيسية والفرعية، من أجل توفير هواء نقي والحد من الانبعاثات الكربونية، وتلوث الهواء.