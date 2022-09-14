ضمن «وطن أخضر».. زراعة الأشجار بمدينة كفر الشيخ وتزيين محور سعد زغلول

شهدت مدينة كفر الشيخ، أعمال تجميل وتشجير ضمن مبادرة «وطن أخضر»، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتجميل جميع ميادين العاصمة التي يجر تطويرها، خاصةً المحاور الجديدة، ومنها محور سعد زغلول، إضافة لأعمال النظافة.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الزراعة، والتجميل بميدان محور سعد زغلول، بعد أن تم تطويره، وذلك لرفع كفاءة الميادين، وزيادة المسطحات الخضراء بالجزر الوسطى للشوارع الرئيسية.

أعمال تطوير تشهدها الميادين

كما تابعت «ماضي»، أعمال النظافة اليومية التي تشهدها الأحياء غرب وشرق العاصمة، من رفع المخلفات، إضافة لأعمال التطوير التي تشهدها عدد من الميادين، فضلاً عن دهان الأعمدة في شارع صبري القاضي.

جدير بالذكر، أن مبادرة «وطن أخضر» تلقى اهتماما ودعما كبيرا من جانب الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، إذ جرى عقد عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة التي جرى تشكيلها بالمحافظة، من جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الشركات لتكثيف حملات التوعية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع جميع الفئات المستهدفة المشاركة فيها من خلال مشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفي المجالات المحددة، فضلاً عن تكثيف برامج التدريب للأفراد والمؤسسات للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها وكيفية إعداد المشروعات وكيفية التقديم والتسجيل بالموقع الإلكتروني لها.