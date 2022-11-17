إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطار بورسعيد

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم أمام مطار بورسعيد، غرب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقي اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عمرو محمد عبدالعال، 19 سنة، وكريم أحمد الوزيري، 19 سنة، وإسلام علي الحريري، 19 سنة، ويوسف أحمد فؤاد، 16 سنة، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مصابين بجروح وكدمات بالجسم، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وعمل الأشعة اللازمة.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصابين كانو يستقلون السيارة أمام الكافتيريات المطلة على شاطئ بورسعيد والمطار، وانقلبت بهم بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور توجه رجال مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى رفع السيارة عن نهر الطريق، لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة بالإدارة العامة لمرور المحافظة.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.