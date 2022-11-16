إصابة 25 شرطيا أمريكيا في حادث دهس بلوس أنجلوس

ذكر مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إصابة 25 مجندا في مكتب شرطة المقاطعة، عقب اصطدامهم بسيارة مسرعة خلال الركض، و5 منهم في حالة خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها قناة إي بي سي نيوز وصحيفة لوس أنجلوس، أن الحادث وقع في منطقة ساوث بالقرب من شارعي ميلز وترمبل.

اعتقال قائد السيارة

وأشارت شبكة سي بي إس الأمريكية إلى أن الشرطة اعتقلت سائق السيارة بعد وقوع الحادث في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.