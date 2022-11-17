محمود مسلم: التنظيم كان رائعا في مؤتمر المناخ.. ورأيت السعادة في وجوه الأجانب

أثنى الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس شبكة قنوات «dmc»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، على منظمي مؤتمر المناخ كوب 27، لافتًا إلى أن مدينة شرم الشيخ معالمها تغيرت للأفضل والأجمل، مشيدًا بالدعايا التي حظيت بها مصر، وكم الضيوف الذين زاروها، مؤكدًا ضرورة فخرنا وسعادتنا بكم ونوعية الضيوف.

محمود مسلم: الشباب مستقبل البلاد

وأشاد «مسلم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، بالشباب الذين شاركوا في التنظيم، معتبرًا أنهم مستقبل هذه البلاد، مشددًا على أن المصريين «يقدروا» وأن مصر تستطيع.

وقدم الدكتور محمود مسلم التحية لمنظمي قمة المناخ بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن التنظيم كان رائعًا والأمور كانت ميسرة ومسهلة ولم تكن هناك أي شكاوي، لافتا إلى أنه رأى السعادة في وجوه الأجانب المشاركين بالمؤتمر، مشيدًا بالأنشطة المتعددة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ.

وانتقد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عملية «جلد الذات» التي يعاني منها بعض المصريين، موضحا: «عندنا أخطاء لكن عندنا عملية جلد للذات طول الوقت»، لافتًا إلى أن البلاد شهدت إنجازات كبيرة، مشددًا على وجوب تقديم الشكر لكل من قدم هذه الإنجازات.

مسلم: نأمل أن تحقق «القاهرة الإخبارية» التوازن

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور محمود مسلم بقناة «القاهرة الإخبارية»، معربًا عن أمله في أن تحقق التوازن خارجيًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات في الوقت الذي تعاني فيه سمعة مصر في الخارج، مؤكدًا أن هذه السمعة السيئة مخالفة للحقيقة «صورة وسمعة مصر في الخارج أسوأ من الحقيقة بكثير».

وأكد «مسلم» أن الإعلام الناطق باللغة العربية لم يستطيع الوصول للخارج في الوقت الذي تعمل فيه عدة دول ضدك، مشيرًا إلى أنه حينما يقابل أحد في الخارج يسأله عن الأحوال في مصر، مشددًا على أهمية دور الإعلام في مواجهة الإرهاب، ودعم قضايا الوحدة الوطنية.

وشدد على أن صورة الإعلام ليست سوداء، مشيرًا إلى أنه يعمل من قبل فترة الإخوان، ونجح في إبراز رغبة المصريية في التغيير بشجاعة.