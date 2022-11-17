محمود مسلم: الشعب المصري واعٍ ويقدر ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع

وصف الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، الشعب المصري بأنه «واع»، ويقدر ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع، ضاربًا المثل بما شهدته العشوائيات، متذكرًا حادث هضبة المقطم الشهير، لافتًا إلى أن سكان العشوائيات خرجوا لأماكن آمنة وراقية.

مصر كان لديها مشكلة في جذب الاستثمارات الأجنبية

وتحدث «مسلم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، عن المشروعات القومية والبنية التحتية التي شهدتها مصر، مؤكدًا أنها تمثل استثمارات للدولة، وتعمل على تيسير حياة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن مصر كان لديها مشكلة في جذب الاستثمار الأجنبي، مشددًا على أن جذب هذه الاستثمارات قائم على البنية الأساسية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

مسلم: الحكومات الماضية كانت تعطي المواطنين مٌسكن

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومات الماضية كانت تٌسكن المواطنين بالدعم والوظائف الحكومية، لافتًا إلى وجود حالة غضب وقتها بسبب المشكلات الداخلية التي كان يعاني منها المواطنين، ضاربًا المثل بمشكلة الزحام التي كانت موجودة في البلاد وكانت تصعب الحياة على المواطنين في بعض المناطق بالقاهرة.

وأشاد الدكتور محمود مسلم بمشروعات الطرق والكباري التي أقيمت في مصر لتسهيل حياة المواطنين، ولخلق بنية تحتية، منتقدًا من يسخر من هذه المشروعات، مشددًا على أن كل منطقة حدث فيها تطوير استفاد منه سكانها، والحكومة لم تستفد من الطرق والكباري بقدر استفادة المواطن.