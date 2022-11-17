مؤسسة «ابدأ» بالسويس تطلق المرحلة الثانية من زراعة 50 ألف شجرة مثمرة

أطلقت مؤسسة «ابدأ» بمحافظة السويس، المرحلة الثانية من زراعة 50 ألف شجرة مثمرة في مختلف أحياء المدينة الباسلة، بعد الانتهاء من زراعة 35 ألف شجرة خلال الفترة الماضية، في إطار مبادرة «اتحضر للأخضر».

زراعة 250 شجرة مثمرة بمدينة أحمد زويل

وقال المهندس حمدي صديق، رئيس مجلس مؤسسة «ابدأ» للتنمية بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنهم أطلقوا المرحلة الثانية من زراعة 50 ألف شجرة مثمرة في عدد من المناطق والمدن الجديدة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بزراعة 35 ألف شجرة مثمرة «التين والمشمش والجوافة والرمان والليمون والبرتقال المانجو والتفاح والبشملة»، و250 شجرة بمدينة أحمد زويل على مرحلتين، لتكون المدينة الثانية في نطاق المحافظة التي يجرى تشجيرها بعد مدينة الملك عبدالله، والتي جرى زراعة 1000 شجرة مثمرة بنطاقها.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في تشجير المدينة

وأوضح «صديق» أن الدكتورة أميمة عبدالعال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، قد شاركت مع أعضاء المؤسسة في زراعة وغرس الأشجار بأنحاء المدينة، وكذلك عدد من الشخصيات العامة وتلاميذ وطلبة المدارس.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ابدأ» بالسويس، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، أن زراعة الأشجار المثمرة له مردود اقتصادي، باستغلال لكل نقطة مياه، تأتى بنتائج على المجتمع، بالإضافة إلى أن الأشجار تنتج كمية من الأكسجين الذي يساهم في تنقية الهواء، وتحسين البيئة، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، والمساهمة في الحد من التأثيرات المناخية على البيئة.