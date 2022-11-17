مراسل قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تدعم تحقيقات بولندا بشأن الصاروخين

أكد رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومعه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، تحدث خلاله عن أن هناك خبراء أمريكيون لدعم الخبراء في بولندا، لمعرفة مصدر الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية.

وزير الدفاع الأمريكي حاول الاتصال بنظيره الروسي

وأوضح «جبر» خلال مداخلة مع المذيعة داليا أبوعميرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت دعم بولندا في هذه التحقيقات، لاستجلاء الحقيقة حول مصدر إطلاق الصاروخين.

ولفت مراسل القناة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن أنه حاول الاتصال بنظيره الروسي، لكن دون جدوى.

هناك دعم أمريكي للتحقيقات

وأشار رامي جبر إلى عقد مؤتمر صحفي آخر، تحدث فيه نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وأكد خلاله أنهم ليس لديهم معلومات حول ما حدث، ومصدر الصاروخ، مؤكدًا أن هناك دعمًا أمريكيًا للتحقيقات التي تجريها بولندا.

وشدد «جبر» على أنه مهما كانت نتائج هذه التحقيقات، فإن روسيا تتحمل جزءا من هذه المسؤولية، نظرًا للحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وأكد مراسل القناة، أن الإدارة الأمريكية تبدو أقل ميلًا لتحميل روسيا مسؤولية ما حدث أو اتهامها بإطلاق الصاروخين.