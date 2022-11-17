مراسل قناة القاهرة الإخبارية: واشنطن تعي أن أوكرانيا قد تكون المسؤولة عن قصف بولندا

أكد رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعي أن أوكرانيا ربما تكون ضالعة في حادثة سقوط صاروخين على بولندا ربما عن طريق الخطأ.

جبر: زيلنيسكي طلب المشاركة في التحقيقات

وأوضح «جبر» خلال مداخلة مع المذيعة داليا أبوعميرة، أن الولايات المتحدة لم ترد حتى الآن على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، بالمشاركة في التحقيقات الجارية حول سقوط الصاروخ، وما زالت تدرس طلبه للتعاون مع بولندا.

وأكد مراسل القناة، وجود اتصالات قوية بين بولندا وأمريكا على عدة مستويات، بداية من المستوى الرئاسي ووزيري الخارجية، وهناك تعاون لمعرفة مصدر الصاروخ.

وأشار رامي جبر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد على الطلب الأوكراني، مرجحًا أن ترفض واشنطن ذلك، حفاظًا على الشفافية وسلامة التحقيقات.

جبر: واشنطن ستٌطلع العالم أجمع على نتائج التحقيقات

ولفت «جبر» إلى أن واشنطن ستٌطلع أوكرانيا على نتائج التحقيقات التي تجريها حاليًا، وكذلك كل العالم.

وتحدث مراسل القاهرة الإخبارية، عن احتمالات قيام حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أن الروس ينقسموا إلى فريقين، أحدهما يدعوا دائمًا للحرب والحرب العالمية الثالثة والمواجهة النووية مع واشنطن، وآخر يميل لرفض ذلك، والتأكيد على رغبة روسيا في التفاوض.

وشدد رامي جبر على أن واشنطن لا تلقي بالا بتصريحات الروس، بل بالأفعال، وتبني قراراتها وفقًا لذلك.