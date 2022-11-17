العثور على جثة سيدة داخل منزلها ببني سويف في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف جهودها، لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها داخل منزلها بقرية منشأة هديب بمركز ناصر شمال المحافظة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة سيدة داخل منزلها

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بعثور الأهالي على جثة سيدة داخل منزلها بقرية منشأة هديب التابعة لدائرة المركز، ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى ناصر العام

وتبين من التحريات الأولية التي قادها ضباط مباحث مركز ناصر إلى أن الجثة لربة منزل تدعى «سماح.م.أ»، 40 سنة، ومقيمة في قرية منشأة هديب التابعة لدائرة المركز، حيث عُثر عليها غارقة في الدماء داخل منزلها بالقرية صباح اليوم، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة ناصر، بقيادة الرائد شريف جمال، جهودها لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وجرى تحرير محضر بالحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهات التحقيق والتي فتحت تحقيقاً في الحادث، وسرعة تحريات المباحث.