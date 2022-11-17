قناة «إكسترا نيوز» تشيد بتغطية «الوطن» لقمة المناخ COP27

أشاد برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بملف «الوطن» عن تغطية قمة المناخ «COP27» المنعقدة حاليا في شرم الشيخ.

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مؤتمر المناخ، حيث أن المؤتمر بشكله المبهر وتنظيمه الرائع والفخر الذي نشعر به بسبب هذا الإنجاز الكبير، فالطريق مازال طويلا ولكن الطريق الصحيح بدأ من شرم الشيخ.

أضاف، أن قمة باريس كانت عبارة عن تعهدات فقط، ولكن شرم الشيخ تم نقل التعهدات لمرحلة التنفيذ، ولأول مرة الرؤساء تحدثوا عن أرقام أموال تمنح للدول النامية لدعم الطاقة النظيفة، والطريق بدأ من شرم الشيخ لإنقاذ الكوكب.

واشار، إلى أن جهور السوشيال ميديا منشغلا بما يحدث في «كوب 27»، وهو نجاح للتنظيم وأجندة المؤتمر، هذا بجانب الزخم الإعلامي وحديث الرأي العام المحلي والدولي، وأصبحت هذه التريندات تحمل أمور إيجابية، وهو بمثابة دعاية وترويج عالمي للقمة.

الصفحة الرابعة من ملف «الوطن» عن قمة المناخ

وجاءت الصفحة الرابعة من عدد «الوطن»، عن قمة المناخ، حيث حملت الكثير من العنوان وهي:

- «ثقة ومودة.. متبادلة».

- «القمة» تعزز علاقات مصر الخارجية بدول العالم.

- عضو «المصري للشؤون الخارجية»: مصر عبرت عن متانة علاقاتها الدولية وتحالفها الاستراتيجي مع «واشنطن».

- أحمد العناني: استجابة دول العالم لنداء «السيسي» بوقف الحرب تعبر عن ثقة دولية في توجهات القاهرة.. وعنوان «قمة التنفيذ» يعكس انتقال الهدف المصري إلى ضرورة تطبيق التعهدات.

قمة المناخ COP 27

- د. ياسمين فؤاد لـ«الوطن»: إشادة عالمية باستضافة مصر لـ«COP 27». والقضية لم تعد رفاهية.

- وزيرة البيئة: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون بعدة مشروعات أبرزها النقل المستدام.

- «نوفي» ينجح في حشد التمويل لمشروعات المناخ ووصلنا لـ20% من المشروعات الخضراء ضمن الموازنة.

- نتمنى التزام الدول الصناعية بوعودها لمواجهة التغيرات و«حياة كريمة لأفريقيا» أحد مشروعات التكيف المهمة.

- حسام عوض الله: مصر تمارس ضغوطا لدفع الدول للوفاء بالتزاماتها وتمويل المشروعات.

- رئيس «طاقة النواب»: مصر لديها كل إمكانيات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.