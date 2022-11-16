اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «الرئيس السيسي يوجه بحصر شهداء مصر في الحروب بداية من 1948»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- في خطوة تاريخية.. الرئيس السيسي يوجه بحصر شهداء مصر في الحروب بداية من 1948

- «سلاما على الشهداء»

- صرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر المستفيدة من «صندوق الشهداء» بمناسبة بدء العام الدراسي وتعزيز خدمات التعليم والصحة

- أسر الشهداء يشيدون بدعم «السيسي»: أب وراع لنا.. وبرلمانيون: الرئيس ينصف الشهداء في جميع الحروب.. وأحزاب: يرد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن

- الحكومة تحارب «جشع التجار»: الحبس و2 مليون جنيه عقوبة إخفاء الأرز أو رفض بيعه

- سعر كيلو الأرز الفاخر لا يزيد على 18 جنيها.. وانتظام عمل بعض إدارات مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية

- «تنسيقية الشباب» توصي بالنظر في تشريعات الطاقة المتجددة

- إحياء ذكرى رحيل أحمد زيدان: تاريخ حافل من الإنجازات وسيرة عطرة

- «النواب» يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء الأحد

الصفحة الثانية

- أهالي سوهاج في ندوة «حياة كريمة»: «الرئيس أكتر حد حاسس بتعبنا»

- «الصحة»: 72 قافلة طبية مجانية حتى نهاية نوفمبر بالمحافظات الحدودية والقرى النائية

- «التحالف الوطني» يناقش الدور التنموي للمجتمع المدني على هامش قمة المناخ

- استثمارات بـ34 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الرياح

- وزيرة البيئة: إطار عمل لخارطة التنوع البيولوجي لما بعد 2020

- «كيري»: 25 مليار دولار للحلول القائمة على الطبيعة.. و1.5 للحفاظ على الغابات من الكربون

- «الداخلية»: قوافل لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقاهرة الكبرى

- «أمان» توزع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين الأشد احتياجا في المحافظات

- مجلس الوزراء ينفي تعليق الدراسة بسبب انتشار «المخلوي التنفسي»

- بروتوكول تعاون بين «الصحة ومنظمة الهجرة» لتطوير الخدمات

- «كروز»: المنظومة المصرية واحدة من أفضل القطاعات الصحية في العالم العربي

الصفحة الثالثة

- مصر لا تنسى أبطالها

- «السيسي» يوجه بحصر كل الشهداء في الحروب بداية من عام 1948

- الرئيس: صرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر المستفيدة من «صندوق الشهداء» بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتعزيز خدمات التعليم والصحة

- أسر الشهداء يشيدون بدعم «السيسي» لهم: أب وراع لنا بعد تضحية رجال مصر بأرواحهم

- برلمانيون: قرار تاريخي ينصف الشهداء القدامى.. سيسعد ملايين المصريين

- «نصير»: الرئيس حريص على دعمهم.. و«رضوان»: مصر لا تنسى تضحيات أبنائها

- «الوفد»: اهتمام من الجمهورية الجديدة بأبنائها.. و«التجمع»: مقابل بسيط لما قدموه

الصفحة الرابعة

- «ثقة ومودة.. متبادلة»

- «القمة» تعزز علاقات مصر الخارجية بدول العالم

- عضو «المصري للشؤون الخارجية»: مصر عبرت عن متانة علاقاتها الدولية وتحالفها الاستراتيجي مع «واشنطن»

- أحمد العناني: استجابة دول العالم لنداء «السيسي» بوقف الحرب تعبر عن ثقة دولية في توجهات القاهرة.. وعنوان «قمة التنفيذ» يعكس انتقال الهدف المصري إلى ضرورة تطبيق التعهدات

الصفحة الخامسة

- «بعيدا عن البروتوكول»

القادة والزعماء يتجولون «على راحتهم» في مدينة السلام

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأجواء الودية أسهمت في نجاح COP 27.. وأظهرت قدرة مصر على التنظيم

- السفيرة هاجر الإسلامبولي: المؤتمر أكد ثقة العالم في مصر لقيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها

الصفحة السادسة

- د. ياسمين فؤاد لـ«الوطن»: إشادة عالمية باستضافة مصر لـ«COP 27».. والقضية لم تعد رفاهية

- وزيرة البيئة: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون بعدة مشروعات أبرزها النقل المستدام

- «نوفي» ينجح في حشد التمويل لمشروعات المناخ ووصلنا لـ20% من المشروعات الخضراء ضمن الموازنة

- نتمنى التزام الدول الصناعية بوعودها لمواجهة التغيرات و«حياة كريمة لأفريقيا» أحد مشروعات التكيف المهمة

- حسام عوض الله: مصر تمارس ضغوطا لدفع الدول للوفاء بالتزاماتها وتمويل المشروعات

- رئيس «طاقة النواب»: مصر لديها كل إمكانيات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

الصفحة السابعة

- البروفة الأخيرة.. إسبانيا تواجه الأردن قبل بداية المشوار.. والبرتغال تسعى لـ«لم الشمل» أمام نيجيريا

- فرنسا تستدعي «مواني» لتعويض غياب «نكونكو» المصاب

- منتخب الديوك يتوجه إلى قطر.. و«بنزيما»: سأكون جاهزا للمشاركة في مواجهة أستراليا

- «رونالدو» يطالب لاعبي بلاده بالتواضع للفوز بكأس العالم

- كابوس «صلاح» يطارد «ماني» داخل السنغال

- «روديجير» يتبرع بمكاسبه في البطولة لـ11 طفلا في سيراليون

الصفحة الثامنة

تريند «السوشيال ميديا» بملايين التغريدات عن «أم الدنيا» وشرم الشيخ