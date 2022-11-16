أحزاب: قرار الرئيس بحصر الشهداء يرد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم للحفاظ على أمن الوطن

أشاد رموز الأحزاب السياسية بالقرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء الحصر الدقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، والعمل على ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق الشهداء.

«الوفد»: اهتمام من الجمهورية الجديدة بأبنائها

وقال النائب تامر عبدالقادر، القيادى بحزب الوفد، إن القرار يعد تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين، وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم، وأضاف أن القرار «يكشف بما لا يدع مجالاً للشك اهتمام الدولة المصرية، وتحديداً الجمهورية الجديدة، بكل أصحاب الإنجازات والتضحيات التى كان لها أثرها البالغ فى وصول مصر إلى الريادة والقمة فى جميع المجالات والقطاعات المتباينة»، مشيراً إلى أن الاهتمام بأسر الشهداء ينمى شعور الانتماء والوطنية، ويأتى اعترافاً بتضحيات أبناء هذا الوطن الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وتابع أن القرار يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحقيق الحياة الكريمة لأسر الشهداء، اعترافاً منها بطبيعة التضحيات التى قدمها هؤلاء، وأن من حق الشهداء أن يتم توفير حياة كريمة لأسرهم، قائلاً: «وهذا أقل ما يمكن تقديمه لكل شهيد قدم روحه ودماءه فداءً للوطن»، موضحاً أن ما وصلت إليه مصر حالياً يأتى نتيجة إيجابية لتضحيات الشهداء، مؤكداً أن القرار يأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين أسر الشهداء مع اختلاف التضحيات وأوقات الحروب.‏

«التجمع»: مقابل بسيط لما قدموه

من جانبه، أشاد حزب التجمع بقرار الرئيس، وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس الحزب، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى يتضمن رسالة شديدة الأهمية تؤكد أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وهى أغلى ما يمكن تقديمه دفاعاً عن الوطن، فى ذاكرة الوطن، وفى لائحة الشرف والمجد مهما مرت السنوات. وأضاف، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس، باعتباره أحد أبناء الجيش المصرى، يقدر تماماً تضحيات الشهداء، ويبرز دور الدولة فى تكريمهم وأسرهم، وأن بطولاتهم يجب أن تظل ماثلة أمام الأجيال الحالية والقادمة، وسيرتهم محل تقدير وعرفان، كمقابل بسيط لما قدموه من أجل أمن واستقرار الوطن.

«حماة الوطن»: قرار صائب وعادل

وأشاد أحمد العوضى، نائب رئيس حزب «حماة الوطن»، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة، وقال إنّ صندوق تكريم الشهداء أُنشئ فى ظروف خاصة واجهتها مصر خلال الأحداث والأزمات الأخيرة؛ لتكريم الأبطال والتكفُّل بأهالى الشهداء وضمان حقوقهم. وأضاف نائب رئيس «حماة الوطن» أنّ توجيه الرئيس السيسى بحصر شهداء مصر فى الحروب السابقة بداية من عام 1948 قرار صائب وعادل لجميع أسر الشهداء، الذين قد يكون بعضهم لم يصرف مستحقاته، أو تبقى له جزء منها، مشيراً إلى أنّ شهداء الوطن قدموا الكثير، وضحوا بدمائهم من أجل مصر، وقرار الرئيس السيسى يضمن ويكفل الحقوق المالية لأسرهم.

«الجيل»: الرئيس رؤيته تتسع لكل الملفات

من جانبه، أشاد الدكتور ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بالقرار، وقال إن الرئيس السيسى رؤيته تتسع دائماً لتشمل هذه الملفات، وتمتد لتشمل الماضى والحاضر؛ من أجل مستقبل أفضل: «اليوم مصر ترد جزءاً من الجميل».