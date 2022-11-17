طلاب «سفراء المناخ» ببنها يقدمون عرضا دراميا حول التغير المناخي

استقبلت اليوم سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فريق عمل «سفراء المناخ» بإدارة بنها التعليمية، في إطار تفعيل خطة نشاط التربية النفسية ونشر ثقافة حماية البيئة، تزامنا مع ستضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ

عرض درامي عن التغير المناخي

وقدم فريق عمل سفراء المناخ بإدارة بنها التعليمية عرض سيكودراما من طلاب مدرسة الشهيد نادر عبدالرحمن بإدارة بنها التعليمية، بعنوان «سفراء المناخ»، من فكرة وسيناريو وحوار أميرة سعيد موجه التربية النفسية، وتحت إشراف توجيه عام المسرح أحمد الهواري وندى عبدالرؤوف، وتدريب هدى محمد عبدالعزيز.

تبسيط مفهوم التغيرات المناخية

ويهدف العرض نشر ثقافة حماية البيئة وتبسيط مفهوم التغيرات المناخية ولمواكبة الأحداث الجارية، وتزامنا مع فعاليات مؤتمر المناخ وذلك في إطار التعريف بالاثار النفسية للتغيرات المناخية علي الطلاب .

في سياق آخر، أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بالقليوبية، تنصيب الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية للإدارات التعليمية، حيث فاز عبدالرحمن السيد خيري من إدارة طوخ بمقعد أمين الاتحاد، وحنين أحمد عيسى من إدارة الخصوص بمقعد الأمين المساعد، ولقاء عصمت محمد من قها باللجنة الاجتماعية، وعمر فايز محمد من غرب شبرا باللجنة الثقافية، ومحمود أشرف محمد من شبين القناطر باللجنة الرياضية، ومازن محمد سامي، من قليوب، باللجنة العلمية، ولميس هاني مصطفى، من غرب شبرا باللجنة الفنية.