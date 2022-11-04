محافظة القليوبية تفوز بمشروعين لـ«قمة المناخ»: فرصة لمواجهة الأزمات

شارك اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية في فعاليات مؤتمر «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، التي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار العد التنازلي لافتتاح مؤتمر المناخ العالمي COP27، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والدكتور محمد عبد الله منسق عام المبادرة، والدكتور سيد الدبيس مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.

أكبسني والزراعة المتجددة مشروعات القليوبية في المقدمه

وأعرب محافظ القليوبية في بيان له عن سعادته بفوز المحافظة بمشروعين من 18 مشروعا مؤهلا لقمة المناخ، مشيرًا إلى أن المشروعات هي مشروع «إكبسني»، عن فئة المشروعات الصغيرة التي يمثله ماجد محمود الحلفاوي، ومشروع دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية عن فئة المشروعات غير الهادفة للربح التي يمثله الباحثة سلمى سامي زلط، مشيدًا بجهود جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة الوطنية، لافتًا أن جميع المشروعات جرى إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين.

أوضح المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

أكبسني مشروع لحماية العاملين في جمع المخلفات

وأوضح ماجد الحلفاوي، أن مشروع «إكبسني دورها ووفرها»، الفائز في المشروعات الخضراء لـ«الوطن»، أن المشروع يقوم على تطبيق ذكي لتتبع دورة المخلفات من المنبع إلى أماكن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية داخل نطاق محافظة القليوبية بما يساهم في توفير الوقت وزيادة دخل الفئات العاملة في مجال جمع المخلفات.

أضاف أن فكرة المشروع قائمة على حل أكبر مشكلة رئيسية تواجه جامعي القمامة والمخلفات بالمحافظة وتتمثل في كيفية ضغط المخلفات لتخزينها وفرزها حيث تعتمد الفكرة على توفير مكابس محمولة متنقلة، يمكنها الوصول إلى جميع الأماكن وإيجاد طريقة مناسبة لجامعي المخلفات لحفظ حقوقهم المادية

الزراعة المتجددة تساهم في توفير فرص عمل

وقالت سلمى سامي زلط الباحث الرئيسي للمشروع الفائز «دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومساندة المجتمعات المحلية»، ضمن المشروعات على مستوي الجمهورية وممثلة القليوبية لـ «الوطن»، أن المشروع يوفر 22 فرصة عمل للعمالة الزراعية غير المنتظمة والفتيات للعمل في مجال تقليل الانبعاثات الضارة حيث بدأ المشروع بإعداد مزرعة نموذجية تطبق الزراعة المتجددة لتكون حالة يمكن تكرارها في مزارع أخرى وعلى مساحات زراعية كبيرة مع إصدار خطة تسويق تتلاءم مع نوعية منتجات ومخرجات المشروع حيث يساهم المشروع في إنتاج ما لا يقل عن 150 طنًا من الأعلاف الحيوانية العضوية النظيفة وتسويقها وإنتاج ما لا يقل عن 200 طن من الكمبوست العضوي الخالي من المبيدات والحشائش والأمراض.