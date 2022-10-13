«شباب القليوبية» تدشن مبادرة «مراكزنا خضراء» تزامنا مع قمة المناخ

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «مراكزنا خضراء» بمراكز شباب القليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية ، خلال الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر الجاري تضامنا لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ .

وتهدف المبادرة الى زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب، وتقليم الأشجار الموجودة وتزينها، وزراعة النباتات الخضراء والشتلات، وعمل مظلة للوقاية من الشمس والأمطار.

تنفيذ المبادرة الخضراء في 100 مركز شباب

وتستهدف مبادرة الشباب والرياضة تنفيذ الفاعليات بـ100 مركز شباب على مستوى المحافظة، موزعة على الإدارات الثمانية.

وتناول وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال اجتماعه بمسؤولي الشباب بالمراكز المستهدفة من المبادرة آليات عمل المبادرة، والأهداف المرجوة منها، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أهمية المبادرات الشبابية والمجتمعية، لما لها من دور كبير في إبراز تلك القضايا والعمل على خلها بطرق عديدة خارج الصندوق.

نشر الوعي لدى النشء والشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية إلى أهمية نشر الوعي لدى النشء والشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية، وضرورة التعريف بأهمية استضافة مصر لمثل هذه الأحداث والفعاليات المهمة.