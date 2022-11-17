الطفلة كادي.. «فيروز» جديدة تجوب شوارع الإسكندرية: «معانا ريال»

تمتعت الفنانة فيروز بخفة ظلها، وحققت أفلامها مع الفنان أنور وجدي نجاحًا كبيرًا، وأصبحت من علامات السينما المصرية إلى وقتنا هذا، ويبدو أن الطفلة كادى أعادت فيروز للحياة في شوارع الإسكندرية، فهى تشبهها شكلًا ومضمونًا حتى أنها ترتدى نفس ملابسها، وتجوب مناطق الإسكندرية مع محمد كنيش، الذي يتقمص دور أنور وجدي، لرسم الضحكه على وجوه الناس.

معانا ريال

سارة الششتاوي، والدة الطفلة كادى ثابت، تقول لـ«الوطن»، إنّها اكتشفت موهبة ابنتها مبكرًا، وحبها لشخصية فيروز وتقليدها الدائم لها حتى أصبحت بالفعل تشبه فيروز بكل مافيها، ولهذا تعلمت الإخراج وقمنا بالاستعانه بالفنان الشاب محمد كنيش ليجسد دور أنور وجدي، وكان أهم ما يقومون به هو منولوج معانا ريال، وقدموه فى الأندية والشوارع بشكل ملفت للنظر.

مسرحية كادى

وأضافت الششناوي «وجدت إقبالًا كبيرًا، واقتناع من الجمهور بشخصية كادى فى دور فيروز، فتعلمت الاخراج وأخذنا جزء من فيلم معانا ريال، وحولناه إلى عمل مسرحي، تم عرضه مرتين ولاقى نجاحًا كبيرًا، ومستمرون فى العروض سواء على خشبة المسرح أو من خلال الأندية»، لافتة إلى أن أكثر ما يسعدها هي إعجاب الجمهور بموهبة طفلتها، لدرجة أنهم أطلقوا عليها لقب «فيروز الإسكندرية»، «احيانا يستوقفنا الجمهور في الشارع للتصوير مع كادي، وبنكون سعداء جدا أننا بنشارك فى ابتسامة الناس».

أنا مش فيروز

وحول أطرف المواقف التي تعرضت لها الطفلة الصغيرة، قالت كادى «كنت لابسة ملابس فيروز ومعايا محمد كنيش، لابس لبس أنور وجدى بالضبط ومعاه المزمار، الولاد اتلموا علينا، وقالوا إنى فيروز، وكنت سعيده جدًا، وحاولت افهمهم إن اسمى كادى مش فيروز، وهما مصممين أنى فيروز»، لتعلق الأم على الموقف «من يرى كادي فى ملابس فيروز، يعتقد أن فيروز عادت للحياة وخرجت من شاشة السينما إلى شوارع الإسكندرية».