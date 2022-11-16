«الصقور والعصافير» و«حصان تورينو» في سينما الهناجر ضمن كلاسيكيات مهرجان القاهرة

يعرض اليوم فيلم «الصقور والعصافير» ضمن فعاليات كلاسيكيات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، في الساعة الـ 8:15 بسينما الهناجر.

أحداث فيلم «الصقور والعصافير»

فيلم الصقور والعصافير لـ بيير باولو بازوليني إنتاج إيطاليا، تدور أحداثه حول عندما كان يتنزه رجل عجوز وابنه يقابلان غرابًا متكلما، وبعد فترة يعودان بالزمن إلى الوراء لمدة 750 سنة، إذ يتحولان إلى راهبين أرسلهما القديس فرانسيس لدعوة العصافير والصقور إلى المسيحية.

عرض فيلم «حصان تورينو»

بالإضافة إلى عرض فيلم حصان تورينو ضمن كلاسيكيات مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الـ44، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة، في الساعة الـ 10:15 بسينما الهناجر.

فيلم حصان تورينو، لـ بيلا تار، أجنس هرانيتزكي، إنتاج المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، تدور أحداثه حول الفيلسوف فريدريك نيتشه الذي يرى حوذيًا يهوي بالسوط على حصان، فيجري مسرعا ويحاول احتضان الحصان ثم ينهار، ولا يتعافى من بعدها أبدا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.