كارول سماحة لـ«أنغام»: أنتمي لمدرسة فيروز الفنية في الغناء

قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إن بيتها كان يقدس مثلث نجوم الوطن العربي المكون من فيروز ووديع الصافي وصباح، «بنعتبرهم عمالقة الأصوات في لبنان والوطن العربي، وفيروز هي المدرسة الأكثر التي أنتمي إليها وتعلمت منها الكثير، أما صباح كانت تغني مواويل أمام الجبل لم يعلم عنها المصريين كثير، وكذلك وديع الصافي الذي تميز بالصوت المميز وحفلاته مع صباح كانت جميلة جدا».

كارول سماحة: كنت احلم بالعمل مع الأخوين عاصي ومنصور رحباني

وأوضحت، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنها كنت تحلم بأن يكون لديها تجارب فنية مع الأخوين عاصي ومنصور، وشاركت في الغناء بالمسرح الخاص بهم، لافتة إلى أن مشاركتها في مسلسل «الشحرورة» وقيامها بدور صباح لم يكن سهلا من والصعب اختصارها وفهمها والأداء المشابه لها.

وأشارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى أنها حينما راجعت أعمال صباح الفنية وجدت أن شخصيتها متنوعة بشكل غير معقول، «صباح متنوعة بشكل متعب لكل من يحاول تقليدها، وقدمت 5 أعمار لصباح ولو طلب منى إعادة التجربة مش هقدر لصعوبتها».