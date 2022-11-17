محمود محيي الدين: خطة التكيف مع التغيرات المناخية تبدأ بالأمن الغذائي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنّ قمة المناخ COP27 لديها العديد من المقاربات الخاصة بالحلول العملية المرتبطة بالمدن والمجتمعات والدعم الخاص بإجراءات التنفيذ.

وأضاف محيي الدين، في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27، أنّ خطة التكيّف مع التغيرات المناخية تبدأ بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أنّه دون الأمن الغذائي لا يمكن أن تكون المدن مستدامة، فيجب أن يكون هناك سلاسل الإمداد، كما يجب التطرق إلى ملف إدارة الموارد المائية، فالأمر ليس متعلقا فقط بالمناطق الريفية والمناطق شبه الحضارية، ولكن المدن.

المدن يجب أن تستثمر في البنية التحتية

وأضاف: «فيما يتعلق بالممارسة التي ينبغي التركيز عليها عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ، فإن المدن والمجتمعات المحلية في قلب كل الأوجه المرتبطة بالتخفيف، المدن المشاركة في الانبعاثات ولكن أيضا تتأثر بشكل كبير بالتدهور الذي يحدث في المناخ والبيئة، وحين يتعلق الأمر بالصمود، فإن المدن يجب أن تستثمر في البنية التحتية».

وتابع: «يسعدني أن أرى مدينة شرم الشيخ وأجندة التكيف الخاصة بها التي تركز على الفرص الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية لكي تشارك في الحلول».