ضبط 1693 قضية متنوعة وتحرير 1824 مخالفة مرورية في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في إطار إستراتيجية الوزارة بمواصلة إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن

وأسفرت جهود الوزارة عن ضبط 1693 قضية متنوعة، كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12315 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 191 قضية في عدة مجالات.

تحرير 1824 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كما حررت الإدارة العامة للمرور، 1824 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، على الطرق والمحاور الرئيسية خلال 24 ساعة، كما شنّت حملات ورفعت 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 826 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتتمثل العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، ويعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر، وتطبّق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، حسب قانون المرور.

ضبط عاطل سرق شقة سكنية بالخليفة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة خاتم ذهب ومبلغ مالي، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، عاطل وله معلومات جنائية يقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عتلة حديدية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب كسر الباب، باستخدام العتلة المضبوطة بحوزته.

وفي سياق آخر، تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليه اتهم أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بسبب المزاح فيما بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.