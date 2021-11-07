القبض على سائح أجنبي لحيازته سلاح أبيض بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على سائح أجنبي، قبل قليل، أثناء تواجده على طريق الكورنيش، وسط مدينة الأقصر، مخموراً وبحوزته سلاح أبيض، عبارة عن «سكين»، في أعقاب ورود بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر من بعض المواطنين بتواجد سائح أجنبي على طريق الكورنيش، يحمل آلة حادة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء الضبط على السائح المذكور.

بلاغ بقيام سائح بترويع المواطنين على كورنيش الأقصر

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يُفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر، من قبل عدد من المواطنين على طريق الكورنيش، بملاحظة شخص أجنبي مخموراً، بحوزته سلاح أبيض «سكين»، يقوم بترويع المواطنين في طريق الكورنيش، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية إلى منطقة كورنيش النيل، وتم ضبط الشخص وإلقاء القبض عليه.

ضبط سائح أجنبي بحوزته سلاح أبيض

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهة المتهم يُدعى (.M)، من جنسية أجنبية، مقيم بمحافظة الأقصر منذ فترة، اعترف بارتكاب تلك الأفعال، وحيازته للسلاح الأبيض، وهو عبارة عن «سكين»، يستخدمه في الدفاع عن نفسه.

وتقرر إخلاء سبيل السائح بكفالة مالية، وتبيّن انتهاء فترة إقامته داخل محافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.