وفاة الطفلة «نور» ضحية الإهمال الطبي في طنطا.. غيبوبة 15 يوما

توفيت، منذ قليل، الطفلة نور فرحات، التلميذه بالصف الأول الابتدائي الأزهري، بمركز السنطة في محافظة الغربية، والتي دخلت في غيبوبة وفقدان للوعي أثناء استئصال اللوزتين بمستشفى خاص.

وقالت والدة الطفلة نور، إن طفلتها دخلت في غيبوبة منذ 15 يوما، بعد خروجها من غرفة عمليات أثناء استىصال اللوزتين في مستشفى خاص بالسنطة، بسبب جرعة زائدة من البنج وأنها سعت إلى إنقاذ حياتها بالذهاب إلى 3 مستشفيات لكن محاولاتها باءت بالفشل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم، «زهرة عمري ضاعت من بين إيدي بسبب إهمال أطباء».

الإهمال الطبي

وأشار فؤاد فرحات، عم الضحية «نور»، إلى أن ابنة شقيقه استقبلت جرعة بنج زائدة أثناء العملية، وأن الأسرة حررت محضرا يحمل الرقم 9437 إداري مركز شرطة السنطة، تتهم فيه الطبيبين «أحمد. ش» طبيب التخدير، و«ربيع. ع»، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، بالإهمال في علاج الطفلة أثناء إجراء عملية استئصال اللوزتين، تسببت في دخولها في غيبوبة وفقدان الوعي، وبعد 15 يوما لفظت أنفاسها الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة نقطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول الطفلة نور فرحات، 6 سنوات، تلميذة في الصف الأول الابتدائي، ومقيمة قرية شنراق، في مركز السنطة، في غيبوبة وفقدان للوعى، وأنها كانت في مستشفى خاص تجرى عملية استئصال اللوزتين.

وقال طاهر شلبي، المحامي، إن الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها القانون، ويعرض مرتكبها للحبس بناء على تقرير الطب الشرعي وإثبات وجود إهمال طبي، ويترك الأمر للمحكمة في توقيع العقوبة المناسبة وفقاً إلى نسبة الإهمال.