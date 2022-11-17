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محمد صلاح يغادر إلى دبي بعد ترشيحه لجائزة الأفضل بـ جلوب سوكر 2022

كتب:

ندى قطب
12:21 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

يغادر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى دبي الليلة، لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الـ13، بعد حلوله في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر، على أن يعود إلى الكويت الليلة أيضا، للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا.

أعلن مجلس دبي الرياضي، القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر في نسخته الـ13، خلال الحفل الذي ينطلق الليلة، لتوزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم، حيث يتصدّر صلاح، إلى جانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

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