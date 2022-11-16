محمد صلاح على رأس قوائم المرشحين لجوائز جلوب سوكر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لجوائر جلوب سوكر، عن القوائم النهائية المختصرة للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم لعام 2022، إذ تصدر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، كما يأتي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب.

تشمل القائمة النهائية لأفضل لاعب من جلوب سوكر 2022، 3 لاعبين، وهم: محمد صلاح (ليفربول) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).