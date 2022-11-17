فرص عمل في فنادق البحر الأحمر.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، توفير فرص عمل جديدة للشباب بفنادق المحافظة، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 2400 جنيه.

وقال سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، إن وزارة القوى العاملة وفرت فرص عمل للشباب بفنادق منطقة مرسى علم والقصير جنوب المحافظة، وذلك في عدد من التخصصات، ومنها فرد أمن ومشرف غرف ومساعد رئيس قسم الجزارة وعامل تجهيز وتحضير، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا.

شروط التقدم للعمل بفنادق البحر الأحمر

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، إلى أن شروط التقدم للوظيفة تتمثل في ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يحمل شهادة مؤهل عال أو متوسط، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو تم إعفاوه منها، سواء إعفاء نهائي أو مؤقت، لافتا إلى أن التقديم يكون من خلال المديرية.

منتدى توظيف بالغردقة

وأكد «عبد الراضي» لـ«الوطن»، أن محافظة البحر الأحمر تشهد انطلاق منتدى الوظائف الأول في 26 نوفمبر الجاري بمدينة الغردقة، بمشاركة عدد كبير من الشركات والفنادق، وسيتم توفير أتوبيسات لنقل عدد من الشباب من محافظات الصعيد المجاورة، بالتنسيق مع إحدى شركات النقل بالمحافظ، تحت إشراف أبوالمجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.