سقوط أمطار على جنوب البحر الأحمر.. والأجهزة التنفيذية ترفع درجة الاستعداد القصوى

شهدت عدة مناطق جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار، صباح اليوم الأربعاء، خاصة منطقة حلايب وأبو رماد، التي شهدت أمطارًا خفيفة لم تؤثر على حركة الطرق، وسادت السحب والغيوم كثيفة في سماء المنطقة مع توقعات باستمرار سقوط أمطار حسب تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كانت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر، حذرت من سقوط أمطار على مدن مرسى علم وشلاتين وحلايب جنوب للمحافظة خلال الساعة المقبلة، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية. ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

تحذير قائدي السيارات

ومن جانبها، حذرت إدارة مرور البحر الأحمر قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر على الطرق السريعة، وعدم استخدام الفرامل على الطرق المبللة والالتزام بالإرشادات والسرعات المقررة.

واستقبل أهالي جنوب البحر الأحمر سقوط الأمطار بفرحة غامرة ودق الطبول وإقامة الأفراح، إذ تروي مياه الأمطار الصحاري وتحولها إلى مراعي خضراء، كما تستخدم في رعي الأغنام وهي المهنة الأساسية لسكان قبائل جنوب البحر الأحمر.