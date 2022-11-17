عضو برئاسة قمة المناخ: «COP27» تسعى لتحويل الاتفاقيات إلى واقع ملموس

قال السفير أيمن ثروت، عضو رئاسة COP 27، إن الظهور المشرف الذي ظهرت به قمة المناخ بشرم الشيخ، ما هو إلا نتاج العمل الدؤوب الذي جرى على مدار ما يقرب من 9 أشهر، واستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد، مشيرا إلى وجود العديد من المبادرات في إطار مواجهة التغيرات المناخية، مثل مبادرة لاستهلاك النفايات التي تستهدف بعض الأهداف الفرعية من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف «ثروت»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الأول حول التحضر والتغير المناخي، ضمن فاعليات قمة المناخ، المنعقدة بشرم الشيخ، أن ما يجري من تعاون لمواجهة التغيرات المناخية يهدف لجمع كل الأطراف والتأكد من أن أهداف التنمية المستدامة يتم تحقيقها، أما فيما يتعلق بالبناء والإسكان فالمؤتمر يستكمل العمل الذي تم قبل ذلك في القمم السابقة، والآن فنحن نتحرك خطوة خطوة للأمام نحو التحرك الحضاري وكذلك سوف نشهد إطلاق مبادرة اللوتس والتي تركز على الانتقال الحضري فيما يتعلق بالتصميم والتخطيط، وهذا أمر يعد أكثر حداثة حيث سنقوم بالبناء على ما تم الوصول إليه في جلاسكو في كوب 26.

وتابع ثروت أنه سيكون هناك جهدا كبيرا مطلوبا لتنفيذ التعهدات لمواجهة تغير المناخ، وتحويل الاتفاقيات لواقع ملموس على الأرض.