هولندا تهدي شرم الشيخ 45 دراجة هوائية على هامش قمة المناخ «صور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الحكومة الهولندية أهدت شرم الشيخ 45 دراجة هوائية، على هامش استضافة المدينة لقمة المناخ «COP 27».

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدراجات ستُخصص لكبار الشخصيات التي تقوم بزيارة شرم الشيخ، للاستمتاع بالتريض، من خلال ركوب الدراجات وسط الطقس الجميل الذي تتميز به المدينة.

وذكر، أن شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء بالكامل، وهي أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط.

درجات هوائية وكهربائية

وأشار «فودة»، خلال فعاليات قمة المناخ، إلى أنه خلال تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تم إنشاء مواقف للدراجات الهوائية في كل أنحاء المدينة، مع تخصيص طرق خاصة لسير الدراجات بعيدا عن وسائل المواصلات الأخرى بطول 80 كيلو مترا لتغطي كل أحياء المدينة.

وتابع محافظ جنوب سيناء أن تجربة الدراجات الهوائية في شرم الشيخ ناجحة، خاصة أن المدينة تتميز بالهدوء والطقس الممتاز صيفا وشتاء.

قمة المناخ

جاء ذلك اللقاء الذي عُقد بالجناح الهولندي بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ، على هامش قمة المناخ، بحضور فيفيان هايجنن وزيرة البيئة الهولندية، وهان موريتس شابيفلد السفير الهولندي في مصر، والسيدة ديكسا عمدة مقاطعة اوتريخت، اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.

وقدم المحافظ الشكر إلي الحكومة الهولندية علي الهدية، مؤكدا أنه سيتم عرض الأمر علي الحكومة المصرية من أجل قبول الدراجات وتخصيصها لمدينة شرم الشيخ.

20 اتفاقية توأمة

وأكد المحافظ أمام الجناح، توقيع 20 اتفاقية توءمة بين مدينة شرم الشيخ وعدد كبير من المدن العالمية، وأنه طالب بعقد اتفاقية توأمة مع مقاطعة اوتريخت بهولندا لتكون المدينة 21 في هذا المجال.

وأوضح، أنه يسعى لتكون شرم الشيخ خالية من الكربون، وهو الهدف الأساسي من عقد قمة المناخ بشرم الشيخ التي أكدت للعالم أن مصر تدافع عن قضايا البيئة.