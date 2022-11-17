«التعاون الدولي»: العالم يحتاج للإسراع في تنفيذ التزامات قمة المناخ

طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإسراع لتنفيذ الأهداف والالتزامات التي تم التوصّل إليها بشأن قضية المناخ، فضلا عن تطوير شراكات جديدة للإسراع بتنفيذ المطلوب، متابعة: «نحن بحاجة ماسة لتنفيذ التزاماتنا بشأن المناخ».

تنفيذ تعهّدات المناخ

وأضافت خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الأول بشأن التحضّر والتغيّر المناخي، المُنعقد ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، إنّ اجتماع اليوم يهدف إلى تنفيذ توصيات COP26 الذي عقد في جلاسكو العام الماضي، لافتة إلى أنّ تنفيذ تعهّدات المناخ والالتزام بما تمّ الوصول إليه شهد تباطؤا شديدا.

برنامج التوطين البشري

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنّ برنامج التوطين البشري الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن المستعمرات البشرية، يركز على توطين قضية التغيّر المناخي والمناطق الحضرية، موضحة أنّ ما جرى التخطيط له حتى الآن ليس كافيا لتحقيق الهدف بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.