«استئناف المنصورة» تكرم عددا من القضاة والعاملين في «يوم الوفاء»

كرمت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، في يوم الوفاء للقضاة الذين اكتمل عطاؤهم في العام القضائي الماضي، وممن توفي من قضاة المحكمة، فضلا عن عدد كبير من الموظفين الذين اكتمل عطاؤهم ومن الراحلين.

حضر حفل التكريم المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار مدحت الحسيني، رئيس المكتب الفني بالمحكمة، والمستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني وعدد من المستشارين بالمحكمة.

تكريم لاسم الراحل المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن

وأكدت محكمة استئناف المنصورة، في بيان لها، أنه خلال الحفل جري عمل تكريم خاص لاسم الراحل المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف المنصورة السابق والذي وافته المنية.

تكريم عدد من المستشارين

كما جرى تكريم المستشارين ومن بينهم المستشار البسيوني الشبراوي والمستشار صبري فتوح الجدامي، والمستشار أحمد فؤاد حامد، والمستشار محمد عادل حسن، وأسماء المستشار محمد شرف الدين، والمستشار أحمد الطنطاوي، المستشار محمد زكريا المطحنة والمستشار عبد الرحمن عمر، والمستشار محمد المغربي.

وألقى المستشار سعيد البكري، رئيس المحكمة، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدًا بما بذله المحتفى بهم من مجهودات خلال عملهم.

يذكر أن محكمة استئناف المنصورة يتبعها محاكم في 3 محافظات وهي محافظات «الدقهلية، الشرقية، دمياط».