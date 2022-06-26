«استئناف المنصورة»:‏ حظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف

‏أعلن المكتب الفني‎ ‎لمحكمة استئناف المنصورة‎ بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن حظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، ‏وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ‏المحلية والدولية ‏وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم‎.

قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف

وأكد المكتب الفني في بيان صحفي، أن محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة انعقدت اليوم لنظر الجناية رقم 11409 لسنة 2022 ‏جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها «محمد عادل محمد إسماعيل» بقتل المجني عليها الطالبة نيرة أشرف، وعقب انتهاء جلسة ‏الإجراءات أصدرت المحكمة قرارتها الآتية:

أولا: تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الثلاثاء القادم 28/ 6/ 2022، لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المدعين بالحق ‏المدني والمتهم.

‎ثانيا: حظر النشر نهائيا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية ‏والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.

وتهيب المحكمة ‏بالجميع الالتزام بقرارتها بدءا من اليوم منعا للمساءلة القانونية ‎، وسيتم نشر ما تسمح به المحكمة للجميع.‏

تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء القادم

وانعقدت جلسة المحاكمة اليوم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، ‏وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، والتي استمعت خلالها إلى أقوال المتهم وكذلك مرافعة المدعين بالحق المدني، وأجلت ‏المحاكمة إلى يوم الثلاثاء القادم لاستكمالها.‏