«استئناف المنصورة»: حظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف
كتب:
صالح رمضان
04:52 م | الأحد 26 يونيو 2022
محكمة جنايات المنصورة
أعلن المكتب الفني لمحكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن حظر النشر نهائيا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.
قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف
وأكد المكتب الفني في بيان صحفي، أن محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة انعقدت اليوم لنظر الجناية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها «محمد عادل محمد إسماعيل» بقتل المجني عليها الطالبة نيرة أشرف، وعقب انتهاء جلسة الإجراءات أصدرت المحكمة قرارتها الآتية:
أولا: تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الثلاثاء القادم 28/ 6/ 2022، لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهم.
ثانيا: حظر النشر نهائيا في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.
وتهيب المحكمة بالجميع الالتزام بقرارتها بدءا من اليوم منعا للمساءلة القانونية ، وسيتم نشر ما تسمح به المحكمة للجميع.
تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء القادم
وانعقدت جلسة المحاكمة اليوم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، والتي استمعت خلالها إلى أقوال المتهم وكذلك مرافعة المدعين بالحق المدني، وأجلت المحاكمة إلى يوم الثلاثاء القادم لاستكمالها.