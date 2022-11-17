مبادرة «كلنا واحد» تواصل فعالياتها لخدمة المصريين.. سلع ومنتجات بتخفيضات 60%

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية نوفمبر 2022، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تخفيضات كبيرة في مبادرة كلنا واحد

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «34 سلسلة، و1051 فرعا، و4 شوادر» بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في المبادرة، إضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة – الجيزة - القليوبية»، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

خدمات مبادرة أمان

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتوزّع منظومة أمان، عبوات غذائية بالمجان على المواطنين في المناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.