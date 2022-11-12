الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» بجميع المحافظات.. تخفيضات تصل لـ60%

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة و1051 فرعا و4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تحتوي كل قافلة على سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.