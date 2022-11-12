حزب مستقبل وطن يواصل حملة «كلنا واحد» لتوزيع المواد الغذائية في الإسكندرية

واصل حزب مستقبل وطن بالاسكندرية اليوم، حملة «كلنا واحد» والتي تستهدف تقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن السكندري على عدة اصعدة اجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية إذ ساهمت الحملة في توزيع 30 الف عبوة غذائية على المواطنين في الأماكن الأكثر.

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الحزب نظم عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بجميع أقسام المحافظة، شملت قوافل طبية وتوزيع مواد غذائية، وذلك في إطار خطة الحزب في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وفقا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

مبادرة كلنا واحد

وأضاف ضيف الله أن الحزب واصل مبادرة كلنا واحد لتقديم يد العون للمواطن البسيط ومحاربة الغلاء، وذلك كجزء من دور الحزب الاجتماعي في المشاركة الفعالة في تقديم خدمات حقيقة للمواطن المصري الذى يمثل حجر الاساس للتنمية والاستقرار.

سلع غذائية بأسعار مخفضة

وتابع النائب خالد شلبي أمين تنظيم الحزب أن الحملة تستهدف تقديم خدمات مباشرة لآلاف المواطنين بالإسكندرية، عبر توزيع ألاف العبوات الغذائية، للاسر الاكثر احتياجا إذ إن الحملة استهدفت توزيع منتجات غذائية لـ 30 ألف أسرة في كافة أحياء الإسكندرية بالإضافة إلى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في كافة أنحاء المحافظة.

توزيع العبوات الغذائية بأحياء الإسكندرية

وأشار شلبي إلى ان أمانة المحافظة شاركت مع امانات الاقسام في توزيع ألاف العبوات الغذائية على المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات الحزبية، مشيدا بدور شباب الحزب وقياداته التنظيمية في تنفيذ الفعالية بمختلف مناطق الإسكندرية.

الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي، ولحزب مستقبل وطن بمساندة الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات ودعم المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.