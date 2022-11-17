6 صالونات لـ«التنسيقية» في أسبوع لدعم ملفات المناخ.. توصيات مهمة

على مدار أيام مؤتمر المناخ COP27، استمرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جهودها لدعم القضايا والملفات المطروحة خلال القمة، من خلال صالونات وحلقات نقاشية مع العديد من المتخصصين والخبراء، والخروج بعدد من التوصيات الهامة تجاه ملف المناخ.

وتستعرض «الوطن»، صالونات ولقاءات «التنسيقية» خلال الأسبوع الأخير، والمتعلقة بدعم ملفات مؤتمر المناخ، والتوعية بخطورة التغيرات المناخية.

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية الأسبوع، صالونا نقاشيا تحت عنوان تساؤلي: «انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟»، والذي جاء بعدد من التوصيات أهمها الآتي:

توصيات صالون «انبعاثات الكربون»

- الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة الطبيعية ومهمة في الحياة اليومية.

- التغيرات المناخية تؤثر على المنشآت الرياضية وارتفاع درجات الحرارة يجعلها قريبة من الخروج من الخدمة.

- توفير وسائل نقل جماعية لنقل الجماهير مشجعي الرياضة يقلل من نسب الانبعاثات.

- بناء المنشآت الرياضية على أسس علمية مع توفير الكهرباء.

- إقامة الفعاليات الرياضية في أثناء النهار.

- وجود آلية موحدة تتكاتف بها جميع الدول لمواجهة التغيرات المناخية.

- دعم الدول النامية لأنها الأكثر تضررا من الانبعاثات الصادرة من الدول الصناعية.

- توضيح عدد من المفاهيم العلمية المعقدة المتعلقة بالمناخ بشكل مبسط للعامة.

- إقامة نماذج أخرى للمدن الصديقة للبيئة كمدينة شرم الشيخ وتعميمها في مختلف أنحاء مصر.

وعقدت «التنسيقية»، صالونا آخر السبت الماضي، بعنوان «قمة المناخ.. الأمن الغذائي»، لمناقشة قضية الأمن الغذائي باعتبارها قضية أمن قومي وكيفية تحقيق الكفاية الإنتاجية، والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية في ظل التهديدات التي ظهرت كندرة المياه، وما نتج عن التغييرات المناخية بوجه عام.

توصيات صالون «قمة المناخ.. الأمن الغذائي»

- إدارة موارد مصر بعقلية جديدة حتى تعبر أي تحديات.

- تعديل قانون التعاونيات.

- استخدام تقنية التكنولوجيا لزراعة اللحوم ومواجهة هدر الطعام ومواجهة السلوكيات الخاطئة للمواطنين في عملية الإسراف وهدر الطعام.

- تعظيم الموارد المصرية والاعتماد على البحث العلمي لتطوير الهندسة الوراثية وإيجاد سلالات جديدة في التقاوي والمحاصيل.

- رقابة منظومة المبيدات والأسمدة.

- تغير ثقافة الاستهلاك ورفع وعي المواطن.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا آخر، اليوم، بعنوان «أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء»؛ لمناقشة قضايا ندرة المياه والجفاف وكيفية تحسين أنظمة الإنذار المبكرة، وتأثيرات المناخ على المياه والإدارة المستدامة لموارد المياه، ومدى إمكانية تحويل التحدي المناخي إلى فرصة والاستفادة من التحول البيئي العادل، والخطوات المقترحة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، وما هي الحلول الملموسة للحد من ندرة المياه وتحسين الأمن المائي بطريقة مستدامة في المناطق الجغرافية المكشوفة.

توصيات صالون «أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية»

- مراعاة حماية التربة من التصحر.

- حماية أراضي الدلتا بوجه خاص من آثار التغيرات المناخية.

- الاهتمام بفكرة الإنذار المبكر للظواهر.

- تبادل المعلومات الجغرافية لتجنب جميع الأثار والظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية.

- رفع الوعي بالمسؤولية المجتمعية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

- أهمية إشراك المرأة في صناعة القرار.

- التمكين الاقتصادي للمرأة أمر مهم لمواجهة التداعيات السلبية.

وعقدت «التنسيقية»، صالونا نقاشيا، اليوم، بعنوان: «الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدني فاعل في قضايا المناخ»؛ لمناقشة محاولات العالم المستمرة في الانتقال من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الذكية ودور المجتمع المدني في تشكيل جدول أعمال المناخ العالمي وتنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.

توصيات الصالون

- ضرورة التزام الدول الصناعية الكبري في العالم بتعهداتها.

- التأكيد على الدور الكبير للمجتمع المدني.

- أن تتضمن مشروعات التخرج في الجامعات موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية.

- أهمية التشريعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

- تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

ونظمت «التنسيقية» صالونا أمس، بعنوان «التنوع البيولوجي.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية»؛ لمناقشة التنوع البيولوجي، وأثر التغيرات المناخية على حياة الكائنات على كوكب الأرض، وكذلك الأثر البيئي الذي سيترتب على الكوارث المناخية تجاههم.

وتعقد اليوم، «التنسيقية» صالونا ثقافيا، بعنوان: «مؤتمر المناخ.. الحلول الممكنة وأهم قضايا وأهداف كوب 27»؛ لمناقشة عدة محاور أبرزها قضية التمويل في الدول النامية لمواجهة المناخ، وكيف يسير العالم كله في اتجاه واحد لمواجهة تغير المناخ؟، وما هي أبرز التوصيات ومخرجات المؤتمر؟، وكم يحتاج العالم لمواجهة التغيرات المناخية؟، فضلاً عن كيف تأثر العالم بتغير المناخ؟، ومظاهر التغير المناخ، وماذا لو لم تلتزم الدول في مواجهة التغيرات المناخية، والحلول الممكنة والمطروحة مثل: المدن المستدامة، والنقل المستدام والعمل متعدد المستويات، والحلول القطاعية: إدارة النفايات، بدائل البلاستيك، المباني الخضراء.