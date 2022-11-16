«التنسيقية» تحيي الذكرى الأولى لرحيل النائب أحمد زيدان: ويبقى الأثر

أحيت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذكرى الأولى لوفاة النائب أحمد زيدان عضو التنسيقية، صاحب السيرة المهنية والأخلاقية العطرة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«التنسيقية» تحيي ذكرى أحمد زيدان

وتضمن مقطع الفيديو مقتطفات من مشاركات النائب الراحل في العمل السياسي، تحت عنوان «ويبقى الأثر.. عام على رحيل النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. تاريخ حافل من الإنجازات وسيرة عطرة ستبقى خالدة لكل من تعامل معه».

وتوفي النائب أحمد زيدان، العام الماضي، إثر إصابته بمرض نادر دخل بسببه في غيبوبة، ليفارق الحياة بعد مسيرة سياسية مليئة بالإنجازات والسيرة الطيبة، ما أحزن عليه الكثيرين من السياسيين، وكذلك أهالي دائرته في شبرا مصر، وحضر العديد من النواب والسياسيين عزائه الذي أقيم أمام منزله، وسط تواجد كبير من أهالي شبرا الذين حضروا وسط حالة من الحزن على وفاته.

تكريم خاص للنائب الراحل

وكان مكتب تنسيقية شباب الأحزاب أطلق اسم النائب الراحل، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على مقر نواب التنسيقية، وكذلك استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للطلب المقدم من نواب التنسيقية، بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا.