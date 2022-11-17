تفاصيل وفاة سيدة أثناء صلاة الجنازة على جارتها بالغربية.. اعرف وصيتها

ربما لم يدر بخُلد الحاجة زكية الكريمة، وهي ذاهبة لأداء صلاة الجنازة على جارتها المتوفية، أنها ستلحق بها، وستلفظ أنفاسها الأخيرة على أعتاب المسجد الكبير بقرية شبرا بابل في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

الزوج توفى منذ 40 عاما

ويروي خالد الكريمة، أحد جيران وأقارب المتوفية، أن الحاجة زكية الكريمة، كانت تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، ولديها من الأبناء 5، منهم 3 ذكور و2 إناث، حيث حرصت على تربيتهم بعد أن توفى زوجها منذ أكثر من 40 عاماً، وكانت بالنسبة لهم بمثابة الأب والأم، حتى شق كل منهم طريقه واستقر في حياته، ومن ثم أدت دورها، وكان حديثها الدائم مع جيرانها أن رسالتها في الحياة هي الوصول بأبنائها الأيتام إلى بر الأمان.

الوصية الأخيرة

وأضاف «خالد»، أن الراحلة كانت من رواد المساجد، ومواظبة على الصلاة، ومن أول المصلين في الجنازات على الأقارب والجيران، وكانت تتمني حسن الخاتمة بعد أن أدت رسالتها تجاه أبنائها، مشيرا أن وصيتها الأخيرة «لو مت أدّفن الصبح، مش بالليل، ويكون ابني هاني موجود».

ويروي: في مساء يوم الأحد الماضي توفت إحدى السيدات من الجيران، وتدعى «صباح»، وتم تأجيل صلاة الجنازة إلى ظهر يوم الاثنين، وقبل موعد آذان الظهر، قامت الحاجة «زكية» بالنداء على زوجتي لتذهب معاها إلي المسجد، وأثناء صعودها السلم للدخول إلى المصلى الخاص بالسيدات، سقطت فجأة وتم نقلها إلى المنزل، بعد أن لفظت أنفسها الأخيرة.

تشييع الجثمان

وتابع «خالد»، بأنه تم تأجيل صلاة الجنازة ودفن الحاجة زكية، إلى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن حضر نجلها هاني من السعودية، وتنفيذاً لوصيتها، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنها في مقابر العائلة، لافتا أن الراحلة كانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.