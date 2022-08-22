حزن في بيلا لوفاة طفل بشكل مفاجئ.. ووالده: قطعة من قلبي ذهبت لخالقها

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة الطفل يوسف أحمد حبيب، 4 أعوام، وذلك بعد 24 ساعة من إصابته بوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي تسبب في صدمة لدى أُسرته والأهالي.

أبناء بيلا يودعون الطفل

وودع أبناء مدينة بيلا الطفل الصغير الذين وصفوه بـ«عصفور الجنة»، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة، قبل أن يصلوا به إلى مثواه الأخير في مدافن الأُسرة ببيلا، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع.

صور الطفل تملأ مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «يوسف»، الذي أُصيب بوعكة صحية مفاجئة ولم يُكمل 24 ساعة حتى ذهب إلى ربه، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله ذخراً لوالديه وشفيعاً مجاباً.

ونشر والده أحمد حبيب منشورا مؤثرا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «قطعة من القلب ذهبت إلى خالقها.. الله يرحمك يا ابني ويسكنك الفردوس الأعلى يارب.. يوسف أحمد حبيب في ذمة الله.. اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها يارب»، وتفاعل مع المنشور العديد من رواد الموقع.

وعكة صحية مفاجئة

وقال محمد رجب، أحد أقارب الطفل، إن «يوسف» تُوفي في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بشكل مفاجئ، بعد إصابته بوعكة صحية طارئة لم يمُر عليها 24 ساعة، مضيفاً: «كان طفلا هادئا وجميلا، وعنده براءة مش موجودة عند حد، وكان توأم لأخ ثان، والناس كلها حزينة عليه رغم صغر سنه، وربنا يصبر والديه ويربط على قلبهما يا رب العالمين».

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه ليس هناك سبب محدد لموت الأطفال المفاجئ، فالوفاة المفاجئة لا تنجم عن الإصابة بمرض معين، أو الإهمال في مصل مخصص للأطفال، ولكنها أحياناً تكون قضاء وقدر، مضيفاً: «الوفاة المفاجئة للأطفال دي تعتبر متلازمة ومالهاش سبب واضح، وأحياناً الطفل بيكون في حالة جيدة وفجأة قلبه بيتوقف ويموت، ومفيش أي سبب واضح للظاهرة دي، ولازم الناس تخلي بالها كويس على ولادها ولو حسوا أنهم تعبانين أي تعب يعرضوهم فوراً على طبيب أطفال، للحد من احتمالات الوفاة المفاجئة لهم».