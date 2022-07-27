حزن عقب وفاة عروسة البحيرة بصورة مفاجئة.. قرآن في فرحها وعزائها ولبست الأبيض مرتين

حتى وقت متأخر من الليل، أقيم سرادق العزاء الذي شهد في وقت سابق احتفال عروسة البحيرة بعقد قرانها إلا أن الحال تبدلت لاستقبال الأهالي لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرتها، عقب وفاتها بشكل مفاجئ بالأمس.

ونعى العديد من الأهالي وفاة عروسة البحيرة، حيث تقدم اللواء محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وجميع العاملين بالشركة، بخالص العزاء والمواساة لوالدها إسماعيل محمد إسماعيل الذي يعمل بإدارة تشغيل السيارات بالشركة.

حزن عقب وفاة عروسة البحيرة

وخيم الحزن على أرجاء المحافظة عقب نبأ وفاة عروسة البحيرة، حيث جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر أصدقاء نرمين صورا لها وهي ترتدي فستان الزفاف معلقين «لبستي الأبيض مرتين في أسبوع واحد يا وجع قلبنا عليكي يا عروسةة».

أزمة قلبية أودت بحياة عروسة البحيرة

وأصيب العديد من الأهالي بحالة من الصدمة عقب وفاة عروسة البحيرة لا سيما مسقط رأسها بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور، حيث إنها لم تكن تعاني من أمراض، إلا أنها لقيت مصرعها بصورة مفاجئة عقب إصابتها بأزمة قلبية توفيت على إثرها عقب وصولها المستشفى.

الاحتفالات تبدلت إلى صراخ وعويل حزنا على عروسة البحيرة

كما وقع خبر وفاة عروسة البحيرة كالصاعقة على أهلها وذويها، حيث تبدلت الاحتفالات داخل منزلها بزفافها والذي أقيم الخميس الماضي، إلى صريخ وعويل، أثناء تشييع جثمانها لمثواها الأخير.

وأشار جيران عروسة البحيرة إلى أن زفافها ووفاتها شهدا قراءة القرآن، حيث تلا أهلها العديد من الآيات والرقية الشرعية، خشية من إصابتها بمكروه، أو تعرضها للحسد، إلا أن ذلك لم يمنع قضاء الله، مشيرين إلى أن عزاءها يستمر قرابة اليومين.

كما شهدوا لها بحسن الخلق، حيث إنها تحفظ القرآن الكريم، وتخرجت في كلية الشريعة والقانون العام الماضي.