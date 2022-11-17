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3 لاعبين على رادار الأهلي في يناير.. ثنائي أجنبي وصانع ألعاب محلي

كتب:

نانسي علي
03:16 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
كولر

كولر

تضع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الرتوش النهائية، من أجل ملف الصفقات المقرر ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل؛ لتدعيم صفوف الفريق، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني.

وضع مسؤولو الأهلي، خطة لضم صفقات مميزة خلال يناير، في ظل رغبة كولر، في تدعيم صفوف المارد الأحمر، من أجل المنافسة على كل الألقاب في الموسم الجاري، وتحديدا رغبته في ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق.

ويأتي على رأس الترشيحات، البرازيلي مارسينهو لاعب فريق كاواساكي الياباني، الذي عاد اسمه للظهور مجددا، بعد الدخول معه في مفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ كشف الصحفي الياباني تاكاشي إيتو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي الياباني لم يجدد عقد اللاعب.

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